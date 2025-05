Concurso TSE unificado: Resultado final foi divulgado nesta terça, 27; confira

Ao todo, no certame, estavam sendo oferecidas 412 vagas de nível superior, além do cadastro reserva para os cargos de analista e técnico judiciário. Destas, 20% foram reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

O resultado final do concurso público nacional unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 27. A remuneração inicial pode chegar a R$ 13.994,78 .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o informado pelo TSE, o concurso foi considerado um dos maiores da história da Justiça Eleitoral, com 637.655 inscrições homologadas, sendo 344.004 para o cargo de técnico judiciário e 293.651 para o cargo de analista judiciário.

Além disso, a banca organizadora do exame foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Confira o edital com o nome dos aprovados no certame no seu site.

Vale lembrar que o concurso é unificado por reunir, em um só certame, vagas para tribunais da Justiça Eleitoral em todo País. As oportunidades foram distribuídas para a sede do TSE, em Brasília, e para os Tribunais Regionais Eleitorais, inclusive no Ceará.