Resgate de "dinheiro esquecido" automático é liberado nesta terça, 27; entenda

A nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber (SVR), cuja adesão é facultativa, foi divulgada nessa segunda-feira, 26, pelo Banco Central (BC) . Segundo a autoridade monetária, "a novidade é apenas na forma de solicitar o resgate" e "está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF" .

A partir desta terça-feira, 27, as pessoas físicas que tiverem valores esquecidos em bancos poderão solicitar o resgate automático do dinheiro . Nessa categoria, há mais de R$ 6,94 bilhões deixados em contas por mais de 42 milhões de indivíduos.

"Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. Todas as demais funcionalidades do sistema continuam iguais", informou.

Ao todo, de acordo com dados do BC, há mais de R$ 9,13 bilhões em recursos esquecidos por clientes de instituições financeiras, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Ainda conforme o regulador financeiro, a ideia é "facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome".