Startup acelerada pela Casa Azul capta R$ 800 mil no Shark Tank Brasil

A empresa Gamezônia foi uma das startups aceleradas pela Casa Azul no Programa Delta-V Crédito: Divulgação/Gamezônia

A startup maranhense Gamezônia, acelerada pela Casa Azul Ventures, participou da 9ª temporada do Shark Tank Brasil, exibida em 24 de outubro, e alcançou uma captação de R$ 800 mil da investidora Monique Evelle. O projeto apresenta um jogo virtual de nome homônimo, destinado a crianças e adolescentes, que reconta a história da Amazônia pela perspectiva das comunidades tradicionais da região. "Se a gente tão pequeno, com só uma fase, conseguiu impactar o Nordeste e o Brasil inteiro, imagina agora com Monique dentro do nosso time?", respondeu Vinicius Souza Cirino, cofundador e CEO da startup, ao ser questionado pela empresária sobre os motivos para investir na companhia.

O empreendimento fez parte do Programa Delta-V, que busca potencializar as startups selecionadas por meio de mentorias especializadas, cursos e workshops formativos. O evento é realizado pela Casa Azul com o apoio do Banco do Nordeste (BNB). “Foram cerca de 180 inscritos em todo o Nordeste, e a gente selecionou 60, no qual a Gamezônia estava dentro”, explica Rafael Silveira, diretor de operações da Casa Azul Ventures. “O que acreditamos é que contribuímos de forma a mostrar alguns caminhos e abrir algumas portas. Mas, sem dúvidas, o mérito é muito grande da equipe, que lutou por isso, participou do Delta-V, usou todo o material e as oportunidades que foram surgindo”, adiciona. “A gente aplaude a vitória deles e torce para que cresçam cada vez mais”.

O episódio do Shark Tank Brasil com a participação da startup foi exibido pela Sony Channel no YouTube e canais de TV por assinatura. Novos hábitos: Consumo consciente e descarte correto para mitigar danos ambientais | VEJA REPORTAGEM Gamezônia: participação da startup no Shark Tank Brasil A startup do Maranhão é a primeira de seu estado a participar do Shark Tank Brasil e o feito também foi destacado por Cirino durante a transmissão.

“Como vocês sabem, estou em busca de negócios para adiar o fim do mundo”, compartilhou Monique Evelle em publicação na rede Linkedin. “O que é isso? Negócios que também tenham perspectiva ESG e que tragam soluções para os riscos que o Fórum Mundial anuncia anualmente”. “@gamezoniabr está dentro dos negócios que acredito que tem chance de adiar o fim do mundo. Um jogo histórico que reconhece a história da Amazônia a partir da perspectiva dos povos e comunidades tradicionais da região”, completou.