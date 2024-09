Secitece e Casa Azul: mais desenvolvimento para startups do Ceará

Proporcionar às startups cearenses pontes consistentes para grandes investidores, é missão conjunta da Secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e da aceleradora Casa Azul. O diretor executivo da Casa Azul, André Filipe Dummar, acompanhado do diretor de operações, Rafael Silveira, e Sandra Monteiro, titular da Secitece se encontraram essa semana para fazer essa aproximação.

Importante contextualizar que a Casa Azul atual não apenas no Nordeste, mas também no Norte no País levando expertise de desenvolvimento em startups e provocando investimentos. Rafael Silveira diz que criar metodologias de acesso a fundos públicos e privados, resultará em formas de alavancar possíveis novas grandes ideias, transformado-as mais consistentemente em produtos viáveis.

“Assim como o recém criado fundo que o BNB colocará foco nas startups do Nordeste, assim como o fundo do Espírito Santo, que investe em startups daquele estado, quais são as verbas públicas que poderiam ser utilizadas para que haja investimento a partir do Ceará, trazendo desenvolvimento para cá?”, provoca Rafael que entende ser “essa a forma de potencializar toda uma cadeia”, uma vez que, quando uma startup recebe investimento, a tendência é crescer despertando empregabilidade e qualificação.