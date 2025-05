Abertura do mercado livre de energia traz benefício, mas exige cuidados, alerta especialista

Na prática, consumidores residenciais e pequenos comércios poderão escolher livremente seu fornecedor de energia, assim como já ocorre com grandes empresas. Na avaliação da Marília Brilhante , diretora da Energo Soluções em Energias, a mudança é benéfica, mas exige um olhar mais atento do consumidor.

A mudança representa uma transformação no modelo do setor elétrico brasileiro, que até hoje funciona em grande parte sob um regime regulado, no qual os consumidores são obrigados a contratar a energia das distribuidoras locais.

A expectativa do governo é que, com o fim desse monopólio, haja aumento da concorrência, liberdade de escolha e, possivelmente, redução de custos. Hoje, cerca de 80 mil consumidores já operam no mercado livre, principalmente grandes empresas.

“Acaba com o monopólio apenas de uma fonte para poder fornecer energia para o mercado regulado, permitindo que todo mundo possa escolher a fonte que quer comprar energia, criando naturalmente uma concorrência entre as várias fontes de geração e, com isso, igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam, em média, 23% a menos do que o consumidor regulado”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante o anúncio da medida.