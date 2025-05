Crato terá nova fábrica de calçados com investimentos de até R$ 12 milhões

Já a previsão é de que seja inaugurada no início de 2026, conforme explicou a diretora administrativa da HG Industrial, Rosana Ribeiro, durante entrevista ao O POVO na 4ª edição da BFShow, principal feira de calçados do Brasil realizada em São Paulo.

A empresa cearense HG Industrial, sediada em Juazeiro do Norte, terá uma nova fábrica de calçados no município do Crato , a cerca de 500 km de Fortaleza. O investimento será entre R$ 10 milhões a R$ 12 milhões.

Atualmente, a companhia produz cerca de 50 mil pares de calçados por semana, operando com quatro marcas próprias: Beira Mar, Poderosa, RDK e Sandbell.

Com a expansão, a ideia é gerar mais 200 empregos diretos. No momento, são cerca de 210 postos de trabalho, mas a projeção é ampliar esse número em até 30% no segundo semestre de 2025, quando há uma maior demanda do setor.

A calçadista, fundada em 2010, iniciou as atividades focada exclusivamente na produção de chinelos confeccionados em PVC reciclado.