Governo amplia limite de micro e pequenas empresas em seguro de crédito à exportação

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) ampliou os limites para o uso do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) com garantia da União e cobertura do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) nas operações de micro, pequenas e médias empresas.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A receita anual máxima de exportações das firmas aptas ao instrumento passa de US$ 3 milhões para US$ 4 milhões.