Inscrições para concurso de diplomata começam nesta segunda, 19; veja detalhes

O edital do certame foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 15. Para participar, é necessário que os candidatos possuam nível superior completo . A remuneração é de R$ 22.558,56 .

A medida, então, conforme o edital, visa “corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino”.

No que concerne às oportunidades , 10 são reservadas para candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência.

Concurso para diplomata: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso para diplomata seguem até as 18h do dia 4 de junho. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A taxa de participação é de R$ 229 e deve ser paga até o dia 20 de junho. Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo é o mesmo das inscrições.

No que concerne à seleção, ela será constituída de duas fases: