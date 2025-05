Gripe aviária no Ceará: resultado de suspeita deve sair nesta terça, diz Adagri

Suspeita de gripe aviária em Salitre coloca criação de subsistência no Ceará em quarentena / Crédito: Moisés Ávila / AFP

O resultado de uma suspeita de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) no Ceará deve sair ainda nesta terça-feira, 20 de maio. É que o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga um caso no município de Salitre, na região do Cariri, a 572,70 km de Fortaleza. As amostras foram coletadas e encaminhadas para análise laboratorial em São Paulo e a expectativa de uma definição sobre o contágio ou não é de quem acompanha este cenário no Estado, o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Elmo Aguiar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele concedeu entrevista ao âncora da rádio O POVO CBN Cariri, Luciano Cesário, nesta terça-feira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Nós estamos nessa campanha, tentando ser o mais rápido possíveis nas ações em todo o município, onde a todo momento chega uma notícia", disse. O gestor frisou que, até então, de 22 atendimentos que fizeram, em 13 houve suspeitas, por apresentarem sintomas da gripe, mas em todos o resultado deu negativo. "Nós estamos aguardando essa que foi colhida em Salitre, que era em uma criação de galinhas, um rebanho pequeno, de 30, 40 animais e que, na realidade, dois animais que ficaram nessa situação, com características que podiam ser o caso da gripe aviária, mas a confirmação não veio ainda de São Paulo", detalhou.

Não houve a necessidade de sacrifício de animais na criação em suspeição. Porém, o galinheiro está monitorado, em uma espécie de quarentena. Até o resultado sair, por enquanto, Elmo destacou que o Ceará continua livre da gripe aviária. O laboratório do Mapa é quem faz a análise. As amostras foram enviadas na quinta-feira, 15 de maio, para o Sudeste. Elmo relatou que geralmente as respostas são dadas com rapidez, mas ele diz que como deve ter muito pedido de verificação no Brasil, o prazo se estendeu. Leia mais Governo do Ceará monitora gripe aviária e faz 22 descartes da doença; entenda Sobre o assunto Governo do Ceará monitora gripe aviária e faz 22 descartes da doença; entenda

"E o resultado que seja dado, que esperamos que não seja a gripe aviária, qualquer um... Se, por acaso, for a gripe aviária, nós vamos tomar as providências para poder fazer uma separação dessa área, ter um controle maior, barreiras sanitárias e fazer a interdição do ambiente lá que aconteceu." Dentre as medidas, o presidente da Adagri destacou a importância do Ceará, que tem cadastro de criadores de galinha e até de bovino. "Nós temos que ter vigilância, é o que a gente faz." Em relação ao aparato, disse que hoje são 40 escritórios no interior do Ceará, com 14 regionais, além do apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e das Prefeituras municipais, nas Secretarias da Agricultura.

"Qualquer informação, qualquer cidadão que tenha qualquer uma dúvida, ele pode se deslocar a uma Secretaria da Agricultura, à Emater ou ao escritório da Adagri, ou no site da Adagri e se comunicar, que a gente imediatamente toma providência e vai em qualquer recanto desse Estado para fazer a coleta", reforçou Elmo. Ele disse que mantém contato frequente com a Associação dos Avicultores no Estado do Ceará (Aveac), por meio do presidente da entidade, João Jorge Reis. "Ontem (segunda-feira, 19 de maio) nós tivemos uma conversa, porque na realidade gera um mal-estar maior, porque mexe com a parte financeira." Mas, segundo o presidente da Adagri, não há prejuízo nenhum, porque se tiver a febre, a gripe aviária mesmo, não é proibido se alimentar do frango. "Basta que ele tenha uma temperatura acima de 60 graus e ficará perfeitamente cabível para todos se alimentarem."