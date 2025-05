Goiás decreta emergência zoossanitária preventiva após caso de gripe aviária no RS

O governo do Estado de Goiás informou, em nota, que decretou situação de emergência zoossanitária preventiva, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). A medida vem após a confirmação do primeiro caso do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em um matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, na semana passada.

A publicação do Decreto nº 10.693, em Goiás, busca reforçar a vigilância e os protocolos de biossegurança no Estado e está alinhada às diretrizes do Ministério da Agricultura, que prorrogou por mais 180 dias a vigência da emergência zoossanitária nacional. Goiás já havia adotado medida semelhante em 2023, quando publicou um decreto preventivo com o mesmo objetivo.