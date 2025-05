Governo do Ceará monitora gripe aviária e faz 22 descartes da doença; entenda

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) já realizou, até o momento, 22 descartes de suspeitas de gripe aviária em granjas de aves de subsistência do Estado, segundo nota divulgada ao O POVO pelo órgão.

Conforme o comunicado, das notificações atendidas, em 13 a agência identificou sintomas nos animais. Nestas foram coletadas amostras que, após passarem por testes no laboratório oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apresentaram resultados negativos.