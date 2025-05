Gripe Aviária: preço do frango pode cair no Brasil? Confira previsões

CONFIRMADO foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul / Crédito: adobestock

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou emergência zoossanitária no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, por 60 dias a partir desta sexta-feira, 16. A medida é ocasionada pela detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) nas espécies. LEIA MAIS | Gripe aviária no Sul faz China e UE suspenderem importações do Brasil



Ainda foi detectado um segundo foco da gripe no Zoológico de Sapucaia do Sul, a cerca de 50 quilômetros do ponto inicial, também na Grande Porto Alegre. Após anúncio do Mapa, as exportações brasileiras de carne de frango para a União Europeia (UE) e para China foram suspensas, e o bolso do consumidor brasileiro pode sentir o impacto. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa Ceará, com a paralisação das importações uma quantidade significativamente maior de aves ficará retida no mercado nacional, possibilitando uma queda nos preços. No entanto, o comportamento incerto do consumidor brasileiro, pode restringir o consumo por receio da doença e sua possível propagação. O analista também ressalta outra perspectiva: "Há essa grande possibilidade de os preços baixarem devido à questão da retenção da carne do frango no Brasil, mas tem outros países que desejam também importar o frango do País".

Gripe Aviária: ovos e carnes podem ter queda no preço? Apesar do cenário indefinido em relação ao preço do frango, segundo Odálio Girão, a carne não é um problema imediato. “A maior parte da carne bovina vem da região Centro-Oeste, especificamente de Tocantins, Pará e Goiás, embora o Ceará e uma pequena parte do Nordeste também contribuam. Portanto, não se espera um afeto imediato nesse mercado devido à gripe aviária no Sul”, destaca. Quanto aos ovos, a produção forte concentra-se em outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. De acordo com Odálio Girão, essas regiões possuem “capacidade de produção para segurar com esses preços até que a situação se normalize com a nova postura das aves”. Anvisa orienta administradores de transportes sobre Gripe Aviária “Neste momento, não há definição de medidas sanitárias temporárias voltadas a viajantes, meios de transporte, cargas ou remessas postais, conforme orientação do Plano de Contingência Nacional – Ministério da Saúde”, Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Nota.