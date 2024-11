Guias de turismo protestam contra nova taxa para acessar Parque Nacional de Jericoacoara

Guias de turismo de Jericoacoara protestaram nesta quarta-feira, 27, contra a cobrança de uma nova taxa para entrar no Parque Nacional de Jericoacoara . A taxa será estabelecida pelo consórcio Urbia + Cataratas Jeri, que venceu o edital de leilão do Parque sob o nome Consórcio Dunas .

Os ingressos começariam a ser cobrados em dezembro, prazo para início das atividades da concessão. No dia 22 de novembro, a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara entrou na Justiça contra as primeiras intervenções da concessionária.

Também demanda que seja realizado "o cadastramento antecipado de moradores, trabalhadores, prestadores de serviço e demais credenciados do trade turístico com prazo mínimo de 90 dias, bem como apresentem um Plano de Ação Participativo".

Entenda a cobrança da taxa para entrada no Parque Nacional de Jericoacoara

A taxa de ingresso, já prevista no edital de concessão do parque, não pode ultrapassar R$ 50 no primeiro ano de vigência do contrato. O valor é progressivo e deve mudar a cada ano, podendo também serem reajustados conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA):

1º ano: até R$ 50



2º ano: até R$ 70



3º ano: até R$ 90



4º ano: até R$ 110



A partir do 5º ano até o fim da vigência do contrato: até R$ 120

Conforme o edital, é vedada a cobrança da taxa a moradores de Jijoca de Jericoacoara, Camocim e Cruz. O ingresso também não pode ser cobrado de trabalhadores, frequentadores e moradores da Vila de Jericoacoara.

São isentos ainda: