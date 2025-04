MPF defende manter suspensão de cobrança no Parque Nacional de Jericoacoara

Em fevereiro passado, foram realizadas manifestações contra o anúncio de que será cobrado ingresso para visitantes terem acesso à Vila de Jeri / Crédito: Jesus Flores/Divulgação/Conselho Comunitário de Jeri

O Ministério Público Federal (MPF) se posicionou pela manutenção da suspensão da cobrança de ingressos para entrada no Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ), em pausa desde janeiro, por decisão da Justiça Federal. A 18ª Vara Federal do Ceará, em Sobral (Região Norte), reuniu as partes interessadas em audiência pública na última semana.

A partir dos elementos colhidos pelo juiz federal Sérgio de Norões Milfont Júnior, uma decisão definitiva deve ser proferida na Ação Civil Pública, nos próximos dias. Até lá, segue sem o início de pagamento para entrar no Parque. A ação judicial, que impediu o bilhete de entrada, foi impetrada pela Prefeitura no fim de 2024 e a decisão do juízo teve caráter liminar, com prazo de 90 dias. À época, em 21 de janeiro, o juiz federal enfatizou que era possível observar que o início da cobrança em virtude da concessão vinha sendo sucessivamente adiado, o que demonstrava a existência de dificuldades materiais na sua operacionalização. "Sobretudo no contexto de um conflito que aparenta existir entre a concessionária e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de um lado, e o Município (parte autora) e da população local, de outro", acrescentou o magistrado.

Até foi prometido um cadastro de todos, incluindo dos visitantes ao povoado, mas à medida que o prazo para iniciar a cobrança foi chegando e isso não acontecia, a ação judicial ocorreu para evitar taxação da localidade. Isso porque a Vila está inserida no parque, mas não é parte dele. Vale frisar que o PNJ é uma área muito maior da União, protegida, com dunas, lagoas e outros ecossistemas a serem explorados turisticamente pela iniciativa privada, enquanto a localidade municipal oferece hospedagem, restaurantes e lojas, com acesso restrito a veículos. Inclusive, a Prefeitura de Jijoca exige a Taxa de Turismo Sustentável do Destino, no valor de R$ 41,50, por pessoa, para uma estada de até dez dias.