Transportes e alimentos aliviam inflação ao consumidor no IGP-10 de maio, diz FGV

As quedas nos custos com passagem aérea e transportes, junto com a desaceleração no ritmo de alta dos alimentos, deram uma trégua ao orçamento das famílias em maio, segundo dados da inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) no mês, informou nesta sexta-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No ranking de principais alívios em maio figuraram a passagem aérea (-4,94%), tarifa de ônibus urbano (-3,36%), gasolina (-0,40%), arroz (-3,84%) e tarifa de telefone móvel (-1,20%). Na direção oposta, houve pressão da tarifa de eletricidade residencial (1,61%), batata-inglesa (22,97%), serviços bancários (1,21%), café em pó (5,94%) e plano e seguro de saúde (0,57%).