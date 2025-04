Nova rota marítima do Pecém reduz pela metade tempo de viagem à China

A expectativa do Complexo do Pecém é que, a partir da nova linha, a movimentação no porto cresça, pelo menos, 10%, já que as embarcações chinesas trarão pelo menos 1.200 contêineres por semana

O porto do Pecém, no Ceará, iniciou uma nova rota marítima que reduz à metade o tempo de viagem para China. Na prática, o traslado cairia de 60 dias para apenas 30. A expectativa do Complexo do Pecém é que, a partir da nova linha, a movimentação no porto cresça, pelo menos, 10%, já que as embarcações chinesas trarão pelo menos 1.200 contêineres por semana.

A novidade já havia sido antecipada pelo jornalista Armando de Oliveira Lima. A nova frequência marítima, chamada Serviço Santana, é operada pela MSC e foi estabelecida em parceria com a APM Terminals, empresa prestadora de serviço operacional do Porto do Pecém.