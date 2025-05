MDS reduz de 2 para 1 ano permanência no Bolsa Família após superação da linha de pobreza

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) editou portaria que reduz de dois para um ano - 12 meses - a permanência no Bolsa Família após a renda familiar per capita mensal constante do CadÚnico ultrapassar a linha de pobreza, que foi atualizada de R$ 759,00 para R$ 706,00.

O prazo da chamada "regra de proteção" do programa é contado a partir da atualização cadastral dos beneficiários. Durante esse período sem suspensão imediata dos pagamentos, as famílias recebem apenas 50% do valor dos benefícios.