Mudanças do BPC: Entenda as novas regras para 2025

Sobre o primeiro caso, a pasta explicou que os critérios de definição da composição familiar do indivíduo não passou por mudanças e permanece considerando apenas os moradores de uma mesma residência.

Assim, o valor continua sendo pago sem distinção de grau de deficiência. A única alteração foi que a avaliação da condição da pessoa se tornou “obrigatória para as concessões administrativas e judiciais” e nesse laudo deve constar o registro do código correspondente na Classificação Internacional de Doenças (CID). Já no terceiro ponto, o MDS informa que a regularização deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo. Além disso, informa que o INSS lançou uma ferramenta que pode ser acessada no site e no aplicativo e permite que o beneficiário saiba quando precisará atualizar o cadastro. O que é o BPC e quais são as novas regras O BPC é um benefício do Governo Federal que garante um salário mínimo mensal a indivíduos com deficiência e a idosos com idades superiores a 65 anos que possuem renda familiar per capita de até um quarto do piso nacional, ou seja, R$ 379,50.