Litoral Leste do Ceará recebeu investimentos de R$ 38 mi em 2024, diz governo

A informação foi divulgada pelo secretário do Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado, Alexandre Cialdini, durante a Caravana Ceará Um Só / Crédito: Dennis Moraes/Divulgação Seplag

O Governo do Ceará investiu cerca de R$ 38 milhões nos municípios do Litoral Leste em 2024, valor foi 35% maior que o registrado no ano anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi divulgada pelo secretário do Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado, Alexandre Cialdini, durante a Caravana Ceará Um Só, realizada nesta terça-feira, 13, na cidade de Aracati. Na ocasião, também foram detalhadas as ações previstas para a região em 2025.

Caravana Ceará Um Só no Litoral Leste O movimento faz parte da Caravana Ceará Um Só, que desembarcou no Litoral Leste do Estado para compartilhar com gestores e técnicos das cidades da região as experiências do Governo em áreas como gestão fiscal, atração de investimentos e transformação digital. A iniciativa, liderada pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), tem o objetivo de fortalecer as administrações municipais e integrar ações. "A essência do Programa de Governança Interfederativa é a cooperação e o compartilhamento. Na Seplag, temos reforçado essa mensagem, porque o planejamento não pode se limitar ao Cambeba — é essencial olhar para fora e integrar os municípios."

A prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck, enalteceu a iniciativa e destacou a importância da troca de experiências para a modernização da gestão pública e, consequentemente, a entrega de resultados melhores para a sociedade. "Esse momento é muito mais que uma ajuda institucional. Hoje, nós teremos a oportunidade de aprender, trocar experiências, reforçar e fazer novas parcerias que trazem transformação para a nossa gente. Sabemos que ser gestor público é muito desafiador. As oficinas realizadas pela Caravana nos ajudam a agregar conhecimento para que possamos, cada vez mais, melhorar a gestão", declarou. Durante o evento no município, foram assinados termos de cooperação entre as prefeituras municipais e o programa Ceará Sem Fome, iniciativa do Governo do Ceará para combater a insegurança alimentar.