Concursos dos Bombeiros: Inscrições começam nesta quarta-feira, 14

FORTALEZA, CE, BRASIL, 06-08-2024 - Inscrições seguem abertas até o dia 2 de junho (foto: Matheus Souza/Especial para O povo) / Crédito: Matheus Souza

O concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estão com as inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 14. Salário inicial é de R$ 5.893,30. Confira mais abaixo como e quem pode realizar a inscrição para o certame. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, são ofertadas 450 vagas, além das 900 de cadastro reserva, para o cargo de soldado do Quadro de praças Bombeiros Militares (QPBM).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o edital, a seleção respeitará os percentuais de 80% e 20% para ampla concorrência e candidatos pretos e pardos, respectivamente. Concurso dos Bombeiros: Como se inscrever A organização do certame será feita pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE). As inscrições seguem até o dia 2 de junho e devem ser realizadas no site do concurso. A taxa é de R$ 180. Podem solicitar a isenção do valor, até esta sexta-feira, 16, doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram os estudos em escolas públicas, pessoas cujas famílias recebam renda de até dois salários-mínimos e indivíduos hipossuficientes.