Indústria do Ceará teve o melhor resultado do Brasil no 1º trimestre de 2025

A indústria do Ceará obteve o melhor resultado do Brasil no índice de média móvel trimestral, com ajuste sazonal. Até março deste ano, o aumento foi de 3,5%. O desempenho é melhor do que o registrado no Brasil (0,4%) e no Nordeste (-2,6%).

Além disso, na comparação com fevereiro, o avanço foi de 3,4%, sendo a maior alta da Região e a quinta do País. O índice nacional cresceu 1,2% no período.