Inscrições para concurso da Pré-Sal Petróleo acabam nesta quarta, 14; confira

Além disso, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos.

Concurso PPSA: Como se inscrever

Para participar do certame, o candidato deve se inscrever no site da banca organizadora, Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). O valor da taxa, que deve ser paga até esta quinta-feira, dia 5, varia de acordo com o cargo.

Analista de gestão corporativa: R$ 100

Analista de tecnologia da informação: R$ 100

Especialista em petróleo e gás: R$ 150

Advogado: R$ 150

Já, no que concerne a seleção, ela será composta de prova objetiva, para todas as funções, e prova discursiva apenas para as posições de especialista em petróleo e gás e advogado. Ambas serão aplicadas no dia 29 de junho no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Segundo o informado pela empresa, a expectativa é de que os aprovados sejam convocados a partir do último trimestre de 2025. Confira mais detalhes no edital.