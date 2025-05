Fortaleza ganha nova loja de carros elétricos chinesa

A movimentação fortalece a cadeia produtiva regional e posiciona as três capitais como centros estratégicos para o crescimento do segmento de mobilidade limpa no Brasil / Crédito: Diego Borba

A cidade de Fortaleza, passa a contar a partir desta semana com uma unidade da Eurovia Omoda | Jaecoo voltada à comercialização de carros elétricos das marcas chinesas Omoda e Jaecoo.

A loja foi inaugurada na Av. Heráclito Graça, 1730, no bairro Aldeota, e integra o plano de expansão do Grupo Via1 no Nordeste, com unidades também em Recife (PE) e Salvador (BA).