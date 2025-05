Reino Unido investe £1 bi em fábrica de baterias para carros elétricos com 1.000 novos empregos

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira, 9, um investimento de 1 bilhão de libras para a construção de uma nova "gigafactory" em Sunderland, no norte da Inglaterra, que produzirá baterias para veículos elétricos (EVs). A fábrica, operada pela empresa japonesa AESC, deve gerar até 1.000 empregos e fornecer baterias para 100.000 carros elétricos por ano um aumento de seis vezes na capacidade atual do país, segundo comunicado do governo.

A iniciativa faz parte do "Plano para Mudança" do governo, que busca fortalecer as regiões industriais britânicas e consolidar o Reino Unido como uma "potência em energia limpa", de acordo com o texto. A ministra das Finanças do país, Rachel Reeves, destacou que o projeto "acelera a transição para veículos sustentáveis" e "oferece empregos bem remunerados no Nordeste", região historicamente industrial.