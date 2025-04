Omoda E5 e Jaecoo 7: SUVs feitos para a transição energética

Omoda E5 chega ao Brasil. O POVO realiza teste drive na cidade de Indaiatuba (SP). / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

A montadora chinesa Omoda e Jaecoo chega ao Brasil com dois SUVs pensados para a transição energética. Trata-se do 100% elétrico Omoda E5 e do híbrido Jaecoo 7. O POVO testou os dois modelos em Indaiatuba (SP).

O Omoda E5 é um SUV-cupê que corre fácil na pista. Com motor elétrico de 150 kW ou 204 cv, o carro responde instantaneamente às acelerações. De acordo com a montadora, ele faz de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos. Este desempenho, no entanto, não pôde ser aferido pelo devido ao teste ter sido feito em pista com circuito sinuoso, no autódromo Capuava.

O elétrico tem velocidade máxima de 172 km/h. Não é a melhor opção para quem busca um carro com pegada esportiva, mas entrega um bom desempenho em termos de potência. Nos trechos planos, ele circula melhor. Em ladeiras, pisar fundo no acelerador é uma necessidade.

Como bom chinês, o Omoda E5 não deixa a desejar no quesito conectividade. Traz duas telas digitais de 12,3’ no painel (uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia). Destaque ainda para o carregador por indução e teto solar panorâmico (não automático). Parte traseira do modelo Omoda E5, veículo chinês, que chegou ao Brasil em 2025. Crédito: Luciano Cesário/O POVO



A aparência não é disruptiva. Um mix de tudo que já temos no mercado de SUVs. O design conta com grade dianteira fechada (um diferencial no segmento), faróis de LED e linha de teto inclinada que faz o carro se assemelhar a um cupê.

O Jaecoo 7 é mais potente. Não para menos, aliás. O SUV é equipado com dois motores. Um elétrico, que gera 204 cv, e um a combustão, com 135 cv, resultando em potência combinada de 339 cv. Esse, sim, atende a quem busca um pouco mais de emoção na pista.

Embora o híbrido seja mais veloz que o Omoda E5, restou a sensação de que o Jaecoo 7 poderia correr um pouco mais. Afinal, estamos falando de um carro com quase 340 cv. Teria de ter mais força e velocidade do que a maioria das picapes à venda no Brasil, com potência inferior. Mas, na prática, não foi essa a impressão que ficou.



O grande diferencial do carro, segundo a chinesa, é a autonomia de 1.200 km, desde que o tanque esteja cheio e a bateria, completamente carregada. A Omoda e Jaecoo diz que esse é o melhor desempenho da categoria.

O interior do híbrido é espaçoso e moderno. Os bancos dianteiros são elétricos e confortáveis. O painel e as portas são revestidos com soft-touch. Sem falar no teto solar panorâmico automático, acionado a partir da tela de 14,8” da central multimídia. É a legítima configuração de um SUV premium. Veja imagens do Jaecoo 7 registradas durante o teste drive Jaecoo 7 parte lateral do modelo da montadora chinesa Crédito: Luciano Cesário/O POVO Jaecoo 7, novo lançamento da montadora chinesa Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Versões

O Omoda E5 chega em versão única. Já o Jaecoo 7 traz a Luxury (de entrada) e Prestigie (topo de linha). Em relação ao híbrido, ambas as versões vêm com um conjunto de recursos de segurança, incluindo airbags frontais e laterais, controle de estabilidade e sistemas avançados de assistência ao motorista.