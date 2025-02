Fiat Toro recebe nova motorização Turbodiesel para duas versões

A Fiat Toro ganhou nova motorização Turbodiesel para as versões Volcano e Ranch, que passa a ter o modelo passa a ter 200 cv de potência e 450 Nm de torque

A Fiat Toro ganhou nova motorização Turbodiesel para as versões Volcano e Ranch. Com o novo motor Multijet 2.2 Turbodiesel, o modelo passa a ter 200 cv de potência e 450 Nm de torque, um ganho de 18% na potência e 29% no torque.

Segundo a italiana, este incremento proporciona maior desempenho em todos os tipos de terrenos e permite andar a 120km/h em uma rotação abaixo de 1500 rpm.