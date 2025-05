Concluído primeiro túnel da Linha Leste do Metrô de Fortaleza

A Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra) anunciou nesta segunda-feira, 12, a conclusão do primeiro túnel da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. A escavação, realizada pela tuneladora TBM 02, conhecida como "tatuzão", percorreu 1.734 metros entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar, marcando um avanço significativo na obra do primeiro metrô totalmente subterrâneo do Nordeste.

Com 120 metros de comprimento e pesando mais de 1.000 toneladas, a TBM 02 instalou 1.156 anéis de concreto nas paredes do túnel, que possui seis metros de diâmetro e está a cerca de 30 metros de profundidade. Após manutenção de aproximadamente três meses, a tuneladora seguirá em direção à futura estação Nunes Valente, com chegada prevista até o final de 2025.