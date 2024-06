Obras na Linha Leste do Metrô de Fortaleza são liberadas após inspeção

Após sete dias de paralisação no canteiro de obras próximo da Estação Chico da Silva da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), a volta dos trabalhos foi liberada pela Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT-CE).

Na última sexta-feira, 7 de junho, uma fiscalização de auditores fiscais do Trabalho constatou uma série de riscos de acidentes de trabalho e embargou a obra. Hoje, 14, uma nova inspeção liberou os espaços.

O POVO mostrou nessa quinta-feira, 13, que a empresa responsável pela obra, o Consórcio FTS, enviou há dois dias um relatório em que afirmava ter solucionado os riscos e pedia uma nova análise dos espaços.