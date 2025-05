Ceará quer voos diários para Madrid a partir de 2026

Conforme o secretário do Turismo, os preços são atrativos justamente para abrir esse fluxo de passageiros / Crédito: Reprodução/Site/grupo.iberia.com

A Secretaria de Turismo do Ceará está em negociações com a Iberia Airlines, companhia que operará o trecho Fortaleza-Madri a partir de 2026, para aumentar a frequência do voo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A estimativa é de quatro operações semanais a partir de março do próximo ano. No entanto, o titular da Pasta, Eduardo Bismarck (PDT), afirmou que a meta é ter aviões saindo todo dia para o destino europeu até o fim de 2026.

Por fim, Eduardo Bismarck ressaltou que a Iberia está bem positiva com relação às vendas e está sendo elabora um plano de marketing dessa rota, para colocar em prática a partir do segundo semestre, e assim concretizar o voo em 2026. Atualmente, o percurso exige ao menos uma escala, com troca de aeronave. A parada é habitualmente feita em Lisboa, já na Europa, ou em Recife (PE), antes de sair do País. A última vez em que a companhia atuou em um voo direto Fortaleza – Madrid foi em 2015. Já é possível comprar passagens para o voo Fortaleza-Madri pelo site da empresa.