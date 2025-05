China vê 'condições para superar divergências' com EUA após negociações comerciais

O governo da China afirmou nesta segunda-feira, 12, que as negociações comerciais deste fim de semana com os Estados Unidos geraram "consensos importantes e avanços substanciais", o que cria "condições para superar divergências e aprofundar a cooperação". A declaração foi divulgada em um comunicado oficial do Ministério do Comércio chinês, após uma mesa-redonda com empresas do setor de comércio exterior, presidida pelo ministro Wang Wentao.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Wentao reconheceu que o ambiente para o setor está "particularmente complexo e severo" desde o início do ano, mas ressaltou que o comércio exterior chinês mantém "forte resiliência".

O comunicado também voltou a criticar as tarifas impostas por Washington a produtos chineses. Wang declarou que, "diante das tarifas generalizadas e elevadas impostas pelos Estados Unidos sem justificativa", a China respondeu com "medidas de retaliação com firmeza", o que teria garantido a proteção de seus interesses e da "justiça internacional", além de lhe render "respeito global".

Para os próximos passos, o ministério afirmou que irá "implementar com rigor as diretrizes do Comitê Central", buscando coordenar os esforços entre a economia doméstica e o comércio internacional. A pasta prometeu apoio às empresas, ajuda na abertura de mercados e "promoção do desenvolvimento estável" do setor.