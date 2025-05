Puxada por alimentos e remédios, Fortaleza tem a 2ª maior inflação do Brasil

Frutas e legumes lideraram altas no mês, juntamente com remédios / Crédito: FERNANDA BARROS

Puxada por alimentos e remédios, a Região Metropolitana de Fortaleza registrou a segunda maior inflação do Brasil em abril, juntamente com Campo Grande. A alta de 0,6% só foi menor que a de Porto Alegre, com 0,95%. Veja mais abaixo a lista de produtos que ficaram mais caros e mais baratos no mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o percentual da capital cearense é acima do observado nacionalmente (0,43%). No acumulado do ano, o aumento é de 2,08%. Já nos últimos 12 meses, o número chega a 5,35%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 9. No mês, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram crescimento da inflação, com destaque para saúde e cuidados pessoais (1,35%), vestuário (0,7%) e transportes (0,68%). Contudo, levando em consideração os dez itens que mais encareceram na passagem de março para abril, a lista é dominada por alimentos e medicamentos. Este último, vale ressaltar, foi influenciado pelo reajuste de mais de 5% no preço dos remédios em abril.

A inflação no período foi puxada, principalmente, pelo vestuário (3,26%), artigos de residência (1,75%) e habitação (0,93%). Os produtos que mais registraram acréscimos nos preços foram: Sapato feminino: 20,14%

Sapato masculino: 17,68%

Calçados e acessórios: 17,39%

Conjunto infantil: 7,29%

Camisa/camiseta infantil: 5,99%

Por outro lado, as maiores baixas ocorreram nos valores da alimentação no domicílio (-10,5%), cereais, leguminosas e oleaginosas (-7,59%), arroz (-4,25%) e feijão-mulatinho (-3,81%).