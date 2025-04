Prévia da inflação da Grande Fortaleza é a segunda menor do Brasil no ano

O grupo de educação foi o que apresentou a maior inflação na Grande Fortaleza no acumulado do ano / Crédito: Samuel Setubal

Com uma alta de 2%, a prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) foi a segunda menor do Brasil no acumulado do ano, atrás apenas da de Goiânia (1,81%). O resultado é medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O desempenho da região foi 0,43 ponto percentual (p.p.) menor que o registrado nacionalmente (2,43%).

Confira o IPCA-15 de 2025 até agora das 11 localidades incluídas no estudo: Curitiba: 2,93%



Porto Alegre: 2,63%



Salvador: 2,5%



São Paulo: 2,47%

Belo Horizonte: 2,4%



Brasília: 2,37%



Belém: 2,36%



Rio de Janeiro: 2,34%



Recife: 2,34%



Fortaleza: 2%



Goiânia: 1,81%

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 25 de abril, e se referem às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos. No ano, mesmo a Grande Fortaleza tendo a segunda menor inflação dentre as localidades analisadas, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas um apresentou redução em sua taxa: vestuário (-0,22%). No setor, os itens que registraram as maiores deflações foram os vestidos, com -5,87%, blusa, com -4,74%, e camisas infantis, com -3,02%. Por outro lado, as altas ocorreram em:

Educação: 5,58%



Alimentação e bebidas: 3,93%



Saúde e cuidados pessoais: 2,25%



Despesas pessoais: 1,94%



Artigos de residência: 1,84%



Transportes: 0,75%



Habitação: 0,11%



Comunicação: 0,02%

Em educação e alimentação e bebidas, que lideraram as altas do período, as maiores inflações foram observadas nos valores da manga (70,17%), tomate (64,04%), livro didático (9,42%) e pré-escola (9,41%). Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza em 2025 até agora: Manga: 70,17%



Tomate: 64,04%



Cebola: 58,79%



Cenoura: 46,82%



Café moído: 33,18%

Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza em 2025 até agora: Passagem aérea: -22,42%



Batata-inglesa: -22,04%



Utensílios de metal: -8,01%



Maracujá: -7,51%



Utensílios para bebê: -6,62% A pesquisa também traz os dados de abril na comparação com março. Conforme o exposto, nesse recorte o índice inflacionário da Capital e da RM foi de 0,34%. O índice foi menor que o nacional (0,43%), com uma diferença de 0,09 p.p. No mês, quatro grupos pesquisados registraram deflação, o de transportes (-0,5%), habitação (-0,21%), comunicação (-0,11%) e vestuário (-0,09%).