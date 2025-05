Camil Alimentos reverte lucro e registra prejuízo no 4º trimestre fiscal

A Camil Alimentos, multinacional de origem brasileira, teve prejuízo líquido de R$ 24,6 milhões no quarto trimestre fiscal de 2024, encerrado em fevereiro, informou a empresa nesta quinta-feira, 8, depois do fechamento do mercado. Em igual período anterior, a empresa obteve lucro líquido de R$ 106,6 milhões. A companhia atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia caiu 23,6% na mesma comparação, de R$ 253,8 milhões para R$ 193,9 milhões. A margem Ebitda retraiu 3,0 pontos porcentuais do quarto trimestre fiscal de 2023 para o quarto trimestre fiscal de 2024, encerrando o período em 6,5%.

A alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) terminou o quarto trimestre fiscal de 2024 em 3,0 vezes ante 2,9 vezes de igual período do ano fiscal anterior. No período, a companhia investiu (Capex) R$ 121,9 milhões, 41,3%% mais que no quarto trimestre fiscal de 2023. A companhia destacou sobretudo aportes na manutenção e investimentos na nova planta de grãos em Cambaí(RS).

No comunicado divulgado aos investidores, o diretor presidente da Camil, Luciano Quartiero, e o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Flavio Vargas, destacaram a queda no Ebitda ajustado e na margem de Ebitda ajustado. "Esse resultado teve impacto, principalmente, de menores volumes e rentabilidade no Brasil, parcialmente compensado por uma boa rentabilidade no resultado do segmento internacional", afirmaram os executivos. "Em um momento no qual o ambiente econômico no Brasil se torna mais desafiador, nossa plataforma diversificada na América Latina se destaca com constantes resultados positivos no âmbito do resultado internacional", acrescentaram.