Graduações da Unichristus estão entre as melhores do Brasil em avaliação do MEC; três delas em primeiro lugar.

Crrsos de Enfermagem, Fisioterapia e Radiologia obtiveram o 1º lugar no Conceito Preliminar de Curso (CPC) entre todas as instituições de ensino superior do País.

Os resultados colocam a Unichristus em posição de destaque nos rankings: dos dez cursos da instituição avaliados no último ciclo, nove se destacaram como os melhores do Ceará entre públicas e particulares; desses, seis também lideram no Nordeste e, no topo, três desses figuram com os melhores cursos de suas respectivas áreas no Brasil entre todas as instituições avaliadas, sejam elas públicas ou particulares.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, em 11 de abril de 2025, os dados do Conceito Preliminar de Curso (CPC) — um dos mais relevantes indicadores de qualidade dos cursos de graduação do Brasil.

É o caso dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Radiologia, que obtiveram o 1º lugar no CPC entre todas as instituições de ensino superior do País. O curso de Arquitetura e Urbanismo também obteve o conceito máximo no CPC, posicionando-se em 1º lugar no Norte e Nordeste e em 2º lugar do Brasil entre todos os cursos da área. Já os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção obtiveram o 1º lugar do Ceará entre todas as públicas e particulares.

O curso de Medicina da Unichristus também obteve destaque, figurando entre os 10 melhores cursos de Medicina do Brasil, entre os mais de 300 cursos da área avaliados, e em primeiro lugar no Ceará, entre públicas e particulares.

Entenda o CPC

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um Índice do MEC que avalia a qualidade de cada curso de graduação com base em múltiplos fatores: desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), qualidade do corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.