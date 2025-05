Com foco na responsabilidade fiscal, CAF lança Relatório de Economia e Desenvolvimento

Documento do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe analisa capacidades e oportunidades dos governos estaduais e municipais / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) lançou, nesta terça-feira, dia 6, o Relatório de Economia e Desenvolvimento (RED) 2025. O documento tem 308 páginas e aponta os governos estaduais e municipais como centro das soluções sociais e territoriais da região. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O evento de apresentação do atlas ocorreu em Brasília, na sede do Banco do Brasil, e contou com a participação de autoridades nacionais e internacionais.

Responsabilidade fiscal como foco do estudo O ponto mais ressaltado no relatório é a necessidade de prefeituras e governos terem responsabilidade fiscal maior, mas sem sacrificar a possibilidade de crescimento. O Atlas mostra como os governos podem melhorar a capacidade de arrecadação local, aumentando a entrada de recursos para que os gestores não dependam tanto das transferências federais. “A pandemia ampliou os gastos de forma excepcional, e nós entendemos isso, mas precisamos melhorar o comportamento do gasto público”, avaliou o presidente do CAF.

A proposta do Governo de isentar trabalhadores que recebem até R$ 5 mil reais preocupa o banco, que ainda não entendeu como se dará a compensação. “A situação fiscal do governo federal é complicada, mas compreensível pela necessidade de cumprir metas de campanha. Essa proposta do imposto de renda vai ter uma repercussão de R$ 27 bilhões nas contas públicas e ainda não sabemos como o governo vai suprir isso. Mas é uma economia com potencial muito grande de crescimento”, disse a representante do CAF no Brasil, Estefanía Laterza. O Ceará no Relatório Ceará e Fortaleza são citados no estudo em duas oportunidades. O estado é apontado como destaque na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já que parte do tributo é distribuído de acordo com o desempenho dos municípios em Educação, Saúde e Meio Ambiente.