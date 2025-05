Exploração de ouro, platina e paládio ganha força no Ceará com projetos de empresas canadenses

O processo acontece, a partir da unificação dos projetos das duas empresas: o Pedra Branca PGE (com foco em platina e outros elementos) e o Pedra Branca Au (focado na exploração de ouro). Está prevista a geração de pouco mais de mil empregos no distrito mineral a ser formado. A intenção de compra da South Atlantic pela ValOre foi anunciada em fevereiro deste ano.

“Além disso, a equipe de exploração local altamente treinada da Valore realizou uma revisão detalhada do pacote de licenças SAO e identificou alvos de alta prioridade em zonas mineralizadas conhecidas ao longo deste cinturão de ouro de 50 quilômetros de extensão, localizado literalmente do outro lado da rodovia do nosso projeto de paládio/platina em Pedra Branca”, acrescentou o executivo à época.

“Estamos muito entusiasmados em iniciar os programas de exploração na área combinada e expandida do projeto Pedra Branca assim que o negócio for concluído”, disse o presidente da ValOre, Jim Paterson, no comunicado em que informou sobre o acordo definitivo entre as duas empresas.

O interesse em minerais preciosos no Ceará não vem de hoje. Em 2022, conforme noticiou o O POVO, a South Atlantic Gold havia assinado memorando de investimentos com o governo do Estado da ordem de R$ 120 milhões, dos quais R$ 15 milhões já foram investidos em pesquisas relacionadas ao projeto Pedra Branca.



