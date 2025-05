Estação Tecnológica da prefeitura de Quixadá está 94,5% concluída

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O gestor se reuniu no último dia 29 com o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, com o do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Wally Menezes, e com o diretor técnico do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), Alci Porto, parceiros chamados para o projeto.

Na ocasião, foram discutidos o modelo e detalhes da Estação Tecnológica, que deverá oferecer atividades como incubação de startups, programas de capacitação tecnológica, apoio a pesquisas aplicadas e realização de eventos relacionados à inovação.

Sobre o equipamento, o prefeito reforçou que ele “vai ser um divisor de águas na nossa cidade”. E adiantou que um projeto de lei está sendo preparado para garantir incentivos fiscais e administrativos a fim atrair empresas de tecnologia para Quixadá.