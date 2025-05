Mercado de trabalho do Ceará apresenta produtividade acima da do Brasil

O setor da agropecuária foi o mais produtivo do mercado de trabalho cearense / Crédito: Joanna Cruz/Governo do Ceará

A produtividade do empregado no mercado de trabalho cearense foi maior que a do Brasil em 2024. No período, o índice no Estado cresceu 5,48%, enquanto o que se gera por hora trabalhada aumentou 5,8%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado é medido pela chamada produtividade agregada por pessoa, que também conhecida como produtividade do trabalho. O termo se refere à produção de bens e serviços de uma economia por cada trabalhador ou por cada hora trabalhada.

No País, os dois indicadores tiveram elevações de apenas, respectivamente, 0,24% e 0,08%. Índices 5,24 pontos percentuais (p.p.) e 5,72 p.p. menores do que os registrados no Ceará. Os dados apresentados são do Boletim da Produtividade Cearense (4º Trimestre/2024), elaborado pela Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Produtividade agregada por pessoal ocupado Segundo o analista de Políticas Públicas, Alexsandre Cavalcante, autor do estudo, a alta produtividade do trabalhador cearense empregado (5,48%) ocorreu devido a um alto crescimento na produção (6,71%) combinado ao leve acréscimo observado no estoque de pessoas ocupadas (1,16%). Além disso, se considerado o aumento acumulado até o quarto trimestre de 2023, que foi de 3,11%, Alexsandre destaca um cenário de "forte aceleração" que representa um "quadro de melhoria no curtíssimo prazo".