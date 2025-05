Ampliação do VaiVem mira facilitar busca por emprego a 30 mil cearenses, diz governo

A ideia é que o impacto no mercado de trabalho do Estado venha também da facilidade de deslocamento de pessoas sem ocupação

Para estimular a busca por emprego no Ceará, o governo ampliou o programa VaiVem. A estimativa é atender cerca de 30 mil cearenses desempregados, sem vínculo necessário do Cadastro Único (CadÚnico) ou Bolsa Família.

A ideia é que o impacto no mercado de trabalho do Estado venha também da facilidade de deslocamento de pessoas sem ocupação, com ganho de passagens de ônibus gratuitas entre cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).