BNB amplia em 83% volume de recursos direcionados para inovação no Ceará

FNE Inovação vai disponibilizar R$ 252,5 milhões no Ceará / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Banco do Nordeste (BNB) vai disponibilizar R$ 252,5 milhões, em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), para projetos de inovação no Ceará. O montante direcionado para a linha de crédito FNE Inovação no Estado é 83% maior do que os R$ 137,7 milhões desembolsados ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A modalidade, voltada para o financiamento de produtos, serviços, processos ou métodos organizacionais que impactem na melhoria de seus negócios, tem taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento ampliados, que podem chegar até 15 anos, incluindo uma carência de até cinco anos para o início do reembolso. O financiamento pode chegar a 100% do projeto.