Geração de empregos perde força no Ceará no primeiro trimestre

O Ceará fechou o primeiro trimestre com um saldo de 3.411 empregos criados. O número é 69,8% menor do que as 11.318 vagas registradas em igual período do ano passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Apesar da desaceleração na geração de novos empregos com carteira assinada, foram registradas mais contratações no 1º trimestre de 2025, 162.951, na comparação com o 1º trimestre de 2024, quando elas chegaram a 147.884. VEJA TAMBÉM | Ceará tem fechamento de 2.621 postos formais de trabalho em março, aponta Caged Por outro lado, o número de demissões também foi maior, passando de 136.566 para 159.540 na mesma base de comparação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Geração de empregos no Ceará: setores em alta e em baixa No 1º trimestre de 2025, três dos cinco segmentos econômicos pesquisados apresentaram saldo positivo na geração de empregos.

O setor de serviços teve o melhor desempenho no período, com 2.660 novos postos formais de trabalho criados, seguido de perto da indústria, com 2.574. Um pouco atrás aparece a construção civil, com 1.044 novas vagas criadas. Já a agropecuária registrou perda de 419 postos e o comércio teve saldo negativo expressivo, de 2.448 empregos formais a menos. Cenário de empregos em março no Ceará Quando considerado apenas o mês de março, o Ceará registrou o fechamento de 2.621 postos formais de trabalho. O único segmento a registrar criação de novas vagas na ocasião foi a indústria, que gerou 765 empregos.