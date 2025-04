Setor de serviços abre 52.459 vagas em março, mostra Caged; comércio fecha 10.310 postos

A abertura líquida de 71.576 vagas de trabalho com carteira assinada em março no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 52.459 postos formais, seguido pelo construção, que abriu 21.946 vagas.

Já a indústria abriu 13.131 vagas em março. Na agropecuária, no entanto, houve fechamento de 5.644 postos. No comércio, o saldo foi negativo em 10.310 vagas.