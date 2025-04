Ceará tem fechamento de 2.621 postos formais de trabalho em março, aponta Caged

Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 47.958 contratações e 50.579 demissões naquele mês. No 1º trimestre, Estado gerou 3.411 novas vagas

O resultado decorre de um saldo de 50.579 demissões ante 47.958 contratações registradas em março no Estado, sendo o segundo mês com saldo negativo em 2025. Em janeiro, haviam sido registradas pelo Novo Caged 54.793 desligamentos ante 54.362 admissões, o que significou o fechamento de 431 vagas formais de trabalho.

O Ceará registrou o fechamento de 2.621 postos formais de trabalho em março, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Por outro lado, em fevereiro, o Ceará registrou um movimento forte de criação de empregos formais, com 60.631 admissões ante 54.168 desligamentos, resultando em uma geração de 6.463 novas vagas de trabalho com carteira assinada naquele mês. Com isso, mesmo tendo fechamento de postos de trabalho em janeiro e março, o Estado fechou o 1º trimestre, com a criação de 3.411 novas vagas, sendo 162.951 contratações ante 159.540 demissões



Números nacionais

Nacionalmente, os dados do Novo Caged mostram que o Brasil criou 654.503 postos de trabalho com carteira assinada no 1º trimestre deste ano. Em março, foram 71.576 novas vagas, fazendo com que o número de empregados com carteira assinada chegasse a 47.857 vínculos.

São Paulo se destacou com a criação de 209.656 postos de trabalho (+1,46%), seguido por Minas Gerais, com 75.896 novas vagas (+1,55%), e Rio Grande do Sul, com 66.490 postos criados (+2,35%).