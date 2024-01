Startups cearenses e a atração de investimentos 

A Suri by Chatbot Maker lançou o Suri Shop, uma funcionalidade que permite a criação de lojas online dentro do WhatsApp. Fala em aumento de até 15% na conversão de vendas a partir da plataforma de mensagens. A partir da funcionalidade, a startup atraiu a atenção do empresário Deusmar Queirós que investiu na startup para impulsionar o comércio conversacional e expandir o uso dentro da Pague Menos.



Outra startup que conquistou investidores no mercado foi a Pliq, plataforma de tecnologia que usa inteligência artificial para apoiar empresas a realizar pesquisas, com uma automação de marketing omnichannel. Para desenvolver a solução, a startup recebeu investimento de um empreendedor cearense e outros quatro executivos que optaram pelo pré-seed, caracterizado por investidores que fornecem capital para startup em estágio inicial.

Já a Straloo atraiu, em fevereiro de 2023, um investimento pré-seed da Antler Brasil, um fundo de venture capital presente em mais de 20 países, para seguir com o objetivo de transformar a saúde digital, com foco em problemas musculoesqueléticos no Brasil.