ArcelorMittal Pecém produz 3 mi de toneladas de placas de aço e amplia exportações

Exportação de placas de aço pela ArcelorMittal subiu de 1,83 milhões para 2,25 milhões de toneladas entre 2023 e 2024 / Crédito: FÁBIO LIMA

A ArcelorMittal divulgou balanço de sua produção na unidade do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (CE) no ano de 2024 em que apontou ter conseguido produzir pelo segundo ano consecutivo 3 milhões de toneladas de placas de aço. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A multinacional com sede em Luxemburgo, mas com atuação em mais de 150 países, ampliou as vendas para o Exterior de sua unidade no Ceará, passando de 1,83 milhões de toneladas de placas de aço em 2023, ou cerca de 62% do total produzido naquele ano, para 2,25 milhões de toneladas de placas de aço em 2024, ou cerca de 72% do total produzido no ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já a participação das vendas para o mercado interno (Ceará e outras partes do Brasil) caiu de 1,1 milhão de toneladas de placas de aço em 2023 (cerca de 38% do total produzido) para 680 mil toneladas de placas de aço em 2024 (aproximadamente 24% produzido).

Para se ter uma ideia, no ano passado, foram produzidos 281 novos aços, dos quais 40 são de alto valor agregado (High Added Value - HAV). A participação de aços HAV alcançou 37,7% até outubro de 2024, de acordo com estimativa da empresa. “Para 2025, nossas expectativas e planejamentos estão voltados a mais avanços de performance da operação e ações no âmbito de ESG. Nosso portfólio de aços de alto valor agregado (HAV) foi ampliado, o que fortalece cada vez mais nossa presença no mercado”, disse Torres. “Avançaremos também rumo à nossa meta global de termos, pelo menos, 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030", ressaltou o CEO da ArcelorMittal Pecém.

Compras locais Outro destaque no balanço da ArcelorMittal Pecém foi o volume de compras realizadas no Ceará, estimada em R$ 1,42 bilhão, dos quais R$ 946,53 milhões (ou 67% desse total) foram feitas nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, que abrigam o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). A empresa citou ainda os investimentos realizados em comunidades vizinhas à ArcelorMittal Pecém, dentro do contexto do programa Território Empreendedor, realizado em parceria com o Sebrae Ceará, que completou 10 anos em 2024. Ao todo, segundo a ArcelorMittal, já foram beneficiados 3 mil microempreendedores e investidos mais de R$ 45 milhões em ações, programas e projetos de desenvolvimento no entorno da unidade.