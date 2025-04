UFC recebe permissão para construir Estação Científica em Jericoacoara

A permissão para a instalação do projeto foi concedida pela prefeitura da Cidade, que doou para a instituição, o terreno no centro da Vila de Jericoacoara, que possui uma área de 5.648 m² , onde funcionava o antigo mercado público, desativado desde 2002.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) recebeu a autorização para construir uma Estação Científica em Jijoca de Jericoacoara , município distante 282,91 km de Fortaleza. O objetivo do projeto, segundo a instituição, é de promover pesquisas, educação ambiental e turismo ecológico.

Do espaço, a área construída da estação será de 1.761 m², cerca de 30% do terreno cedido à UFC.

As construções restantes no local foram demolidas neste mês. O terreno já se encontra sinalizado com as placas da universidade, do alvará e do licenciamento, estando pronto para receber a construção.

Segundo o anunciado pela UFC, o próximo passo é a realização da licitação pela Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), para definir a empresa responsável pela obra da Estação Científica.