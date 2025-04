Concurso para Procurador da Fazenda Nacional ficará válido por mais um ano; confira

O anúncio foi realizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16

O prazo de validade do concurso público realizado para o provimento do cargo de Procurador da Fazenda Nacional (PGFN) será prorrogado para mais um ano a partir do dia 21 de maio.

O anúncio foi realizado pela Advocacia-Geral da União (AGU) no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16. Já foram nomeados 186 candidatos aprovados.