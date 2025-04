Com 403 vagas, inscrições para o concurso da Conab começam nesta segunda-feira, 14

As provas do certame serão aplicadas na tarde do dia 13 de julho / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

As inscrições para o concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começam nesta segunda-feira, 14. A oferta é de 403 vagas, sendo dez no Ceará. Veja o calendário completo do concurso ao fim desta matéria. Das oportunidades no Estado, oito são para nível superior e duas para nível médio. As áreas são: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agrônoma, Engenharia Civil, além do cargo de assistente.