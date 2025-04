Concurso Público Unificado: convocação de 4 mil aprovados começa em maio

Com a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, o Governo começará, em maio, a convocar, nomear e dar posse aos 4.335 candidatos aprovados no Concurso Público Unificado (CNU) nos cargos que não exigem curso de formação.

Com a assinatura da autorização para provimento pela ministra Esther Dweck, cada órgão será responsável por publicar seus próprios atos de nomeação. A expectativa é que a convocação dos aprovados, por cada órgão, tenha início no começo de maio.

De acordo com a coordenadora, a documentação técnica necessária já foi enviada à Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), que emite o ateste orçamentário, etapa que confirma a disponibilidade de recursos para a nomeação.

Cargos com curso de formação



Em março, começou o período de matrícula dos convocados para os quatro cursos de formação do Concurso Público Nacional Unificado organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições devem ser feitas diretamente no site da instituição, na aba do respectivo cargo.

Ao todo, nove cargos têm a terceira etapa do chamado Enem dos Concursos. Esta fase tem caráter classificatório e eliminatório.

Os cursos de formação são organizados por duas instituições: o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é responsável por quatro cursos, e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), responsável por cinco.