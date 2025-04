Concurso PF: Inscrições começam nesta terça-feira, 29; remuneração é de até R$ 11 mil

As vagas são de nível médio e superior / Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Administrador: 6 vagas



Assistente social: 3 vagas

Contador: 9 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Estatístico: 4 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Médico clínico: 11 vagas

Médico ortopedista: 5 vagas

Médico psiquiatra: 19 vagas

Nutricionista: 1 vaga

Psicólogo clínico: 4 vagas

Psicólogo organizacional: 2 vagas

Técnico em assuntos educacionais – Área: Pedagogia: 10 vagas

Técnico em comunicação Social: 3 vagas

Nível médio

Agente administrativo: 100 vagas Além disso, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Concurso Polícia Federal: Veja como se inscrever

As inscrições para o concurso da PF seguem até as 18h do dia 21 de maio. Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa varia de acordo com a escolaridade do participante e deve ser paga até o dia 23 de maio: Ensino médio: R$ 90



Ensino superior: R$ 110

Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo acaba na próxima segunda-feira, 5 de maio.